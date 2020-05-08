НАБУ завершило розслідування афери з квартирами для Нацгвардії

Матеріали відкриті для ознайомлення стороні захисту
Правоохоронці завершили розслідування у справі про заволодінні майном ГУ Національної гвардії України на 81,64 мільйон гривень. Про це повідомили в прес-службі НАБУ.
Повідомляється, що на даний момент матеріали справи відкриті для ознайомлення сімом підозрюваним, серед яких:
Також зазначається, що дії оцінювача виділено в окреме провадження, йому повідомлено про завершення слідства та надано доступ до матеріалів справи 7 травня. Дії оцінювача кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч 1 ст. 396 КК України.
Зазначимо, нардеп Максим Микитась проходить підозрюваним в організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. Мова йде про змову з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим. За версією слідства, підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир у центрі Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижче.