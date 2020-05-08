НАБУ завершило розслідування афери з квартирами для Нацгвардії

Правоохоронці завершили розслідування у справі про заволодінні майном ГУ Національної гвардії України на 81,64 мільйон гривень. Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

Повідомляється, що на даний момент матеріали справи відкриті для ознайомлення сімом підозрюваним, серед яких:

народний депутат України, бенефіціарний власник (контролер) ТОВ "Укрбуд Девелопмент" - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

виконавчий директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент" -. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

генеральний директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент" - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України;

заступник генерального директора ТОВ "Укрбуд Девелопмент" з правових питань - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

командувач Національної гвардії України - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України;

заступник начальника відділу централізованих розрахунків, обліку та звітності фінансово-економічного управління Головного квартирно-експлуатаційного управління - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369 КК України.

Також зазначається, що дії оцінювача виділено в окреме провадження, йому повідомлено про завершення слідства та надано доступ до матеріалів справи 7 травня. Дії оцінювача кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч 1 ст. 396 КК України.

Зазначимо, нардеп Максим Микитась проходить підозрюваним в організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. Мова йде про змову з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим. За версією слідства, підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир у центрі Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижче.