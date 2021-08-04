Стало известно, что НАБУ зарегистрировало два дела против СБУ за похищение Чауса

Соответствующие записи в ЕРДР появились 2 августа 2021 года. НАБУ считает, что действия СБУ подпадают под статьи 146-1 и 365 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ считают, что задержав 30 июля экс-судью Чауса работники СБУ нарушили решение коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева и часть 1 статьи 210 УПК Украины, согласно которым в случае задержания гражданин Чаус должен был быть передан в ближайший орган досудебного расследования, которым в данном случае является НАБУ.

Не выполнив решение суда и прямую норму УПК службисты, по мнению детективов НАБУ, нарушили статью 365 УК "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа". А доставку экс-судьи Чауса в офис СБУ и его многодневное укрытие Службой в Бюро расценивают согласно статье 146-1 Уголовного кодекса "Насильственное исчезновение".

Согласно этой статье "арест, задержание, похищение или лишение свободы человека в любой другой форме, совершенное представителем государства ... с последующим отказом признать факт такого ареста, задержания, похищения или лишения свободы человека в любой другой форме или сокрытием данных о судьбе такого человека или места пребывания - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет".

Также к ответственности могут быть привлечены лица, которые отдавали приказ о совершении действий, указанных в части первой настоящей статьи, или непринятие руководителем, которому стало известно о совершении действий, указанных в части первой настоящей статьи, подчиненными меры пресечения и несообщение компетентных органов о преступлении.

Наказание за это преступление может предусматривать лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

НАБУ в который раз призвало СБУ не прятать Чауса и намекнуло на преступление.