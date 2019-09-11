НАБУ задержало начальника Николаевского автодора

В Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали и. о. главы Службы автодорог Николаевской области Андрея Максименко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одесский "7 канал".

Сообщается, что Максименко задержали на Французском бульваре, возле гостиницы "Юность". Чиновник задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Фото: задержание Максименко (7kanal.com.ua)

По данным николаевского сайта "Преступности.НЕТ", Максименко могли задержать по заявлению представителей одесской фирмы "Ростдорстрой".

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ открыло новое дело против экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина. Расследование касается неподачи данных в декларацию за 2017 год. До этого Киевский апелляционный суд оставил его под домашним арестом.

Ранее также стадо известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование относительно возможного уклонения от уплаты налогов экс-первого заместителя с СНБО Олега Гладковского.