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НАБУ открыло дело против экс-начальника полиции Одесской области

Новости » Политика    28.08.2019 - 00:29
НАБУ открыло дело против экс-начальника полиции Одесской области
Фото: Дмитрий Головин (facebook.com/Дмитрий Головин)

Его подозревают в недекларировании 2 млн гривен в 2017 году

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) расследуют недекларирование экс-главой Нацполиции Одесской области Дмитрием Головином более 2 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ в Facebook.

Отмечается, что расследование касается непредставления данных в декларацию за 2017 год.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП расследуют возможное недекларирование экс-чиновником Национальной полиции Одесской области на сумму свыше 2 млн грн по 2017 год", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сведения в ЕРДР внесены в декабре 2018 года на исполнение решения суда.

НАБУ открыло дело против экс-начальника полиции Одесской области

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд оставил экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина под домашним арестом.

В конце июля Соломянский районный суд Киева выбрал для Головина как меру пресечения домашний арест. Согласно решению экс-начальник полиции Одесской области обязан круглосуточно носить электронный браслет и сдать заграничные паспорта.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Дмитрию Головину объявлено обвинение согласно ч. 5 ст.191 УК Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

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