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НАБУ задержало экс-замначальника полиции Одесской области


Головину и Гейко должны избрать меру пресечения уже сегодня

Бывшего заместителя начальника управления полиции Одесской области Дмитрия Головина полковника Константина Гейко задержали в четверг утром сотрудники НАБУ и департамента внутренней безопасности Нацполиции. Об этом сообщает издание "Думская".

Издание отмечает, что Гейко также подозревается в совершении правонарушений по ст. 191 и 364 Уголовного кодекса Украины - растрата имущества и злоупотребление властью или служебным положением.

Указано, что сегодня Гейко и Головину и должны избрать меру пресечения.

Напомним, утром, 25 июля, в Одессе задержали бывшего начальника областной полиции Дмитрия Головина. Ему инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2016 года Дмитрий Головин стал начальником Главного управления Нацполиции Одесской области. Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой подчеркивал, что "Головин - опытный специалист, имеющий опыт оперативной работы в регионах нашей страны, последняя должность, которую он возглавлял - это Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины".

Добавим также, в августе 2017 года правоохранители на крупной взятке задержали начальника департамента полиции охраны Сергея Будника.

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