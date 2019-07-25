НАБУ затримало екс-заступника начальника поліції Одеської області

Колишнього заступника начальника управління поліції Одеської області Дмитра Головіна полковника Костянтина Гейко затримали в четвер вранці співробітники НАБУ і департаменту внутрішньої безпеки Нацполіціі. Про це повідомляє видання "Думська".

Видання зазначає, що Гейко також підозрюється у скоєнні правопорушень за ст. 191 і 364 Кримінального кодексу України - розтрата майна і зловживання владою або службовим становищем.

Зазначено, що сьогодні Гейко і Головіну і мають обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, вранці, 25 липня, в Одесі затримали колишнього начальника обласної поліції Дмитра Головіна. Йому інкримінується причетність до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді 2016 року Дмитро Головін став начальником Головного управління Нацполіціі Одеської області. Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий підкреслював, що "Головін - досвідчений фахівець, який має досвід оперативної роботи в регіонах нашої країни, остання посада, яку він очолював - це Департамент карного розшуку Національної поліції України".

Додамо також, у серпні 2017 року правоохоронці на великому хабарі затримали начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника.