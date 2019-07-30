НАБУ задержало экс-замначальника полиции Одесской области

Фото: Константин Гейко (скрин видео 7kanal.com.ua)

Констанстин Гейко скрывался от следствия

Детективы Национального бюро расследований (НАБУ) задержали бывшего заместитель экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина Константина Гейко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ в Facebook.

Как сообщается, Гейко скрывался от следствия.

"Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота. 25 июля этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что задержанному экс-главе Национальной полиции Одесской области Дмитрию Головину сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины, то есть в совершении завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Кроме того, Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения бывшему руководителю полиции Одесской области Дмитрию Головину в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отметим, в ноябре 2017 года следователи Генеральной прокуратуры провели обыск на территории Одесского морского торгового порта в 7 контейнерах, где хранились 3,6 млн пачек сигарет для дальнейшего транзита. В ходе обыска были изъяты все пачки сигарет и были переданы на хранение на склад в Одессе. Таким образом сигареты попали в Украину без растаможки.

Согласно предварительному плану, эти сигареты были "уничтожить" на основании решения следственного судьи, составив фиктивный акт уничтожения. Сам товар мог быть продан в Украине или Европе.