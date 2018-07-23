НАБУ викликало Онищенка на допит

Нардепа-втікача викликають на допит у якості підозрюваного

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викликало на допит народного депутата-втікача, фігуранта "газової справи" Олександра Онищенка 26 липня 2018 року. Про це свідчить повістка, опублікована на сайті НАБУ.

Зокрема, нардепа викликають о 12:00 для допиту у якості підозрюваного.

"Повістка про виклик підозрюваного Онищенка Олександра Романовича, зареєстрованого за адресою: м. Київ, провул. Редутний. Вам необхідно прибути о 12:00 26.07.2018 до детектива Національного бюро за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3 для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні №42015110000000121", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що повістку було зареєстровано ще 20 липня.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна у травні, НАБУ спростувало інформацію про те, що нібито бюро пропонувало народному депутату Олександру Онищенко, який є фігурантом "газової справи", укласти угоду зі слідством.

Агентство раніше писало, що Онищенко заявив про готовність передати НАБУ оригінали записів, на яких, зокрема, чути голос схожий на голос Порошенко. Відзначимо, плівки Онищенко, на яких, зокрема, записано голос, схожий на голос президента України, були оприлюднені 18 квітня в ефірі телеканалу NewsOne.

Однак Онищенко так і не передав ці записи НАБУ.