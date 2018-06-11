Онищенко не передал оригиналы записей в НАБУ, - Сытник

С Онищенко велось общение по поводу сделанных им заявлений

Александр Онищенко не передал оригиналы записей (пленок) в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Об этом на пресс-брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.



"Господин Онищенко давно начал делать громкие заявления, были зарегистрированы производства по фактам этих заявлений, он не передавал материалы НАБУ, а только делал заявления. Его заявление ложится в основу производства, которое мы расследуем. Он до сих пор не передал оригиналы записей. Никаких прогнозов относительно сроков расследования я не могу делать. Сам Онищенко опроверг правдивость этих материалов почему-то. Те лица, которые получили эти материалы, были допрошены", - сообщил Сытник.

Сытник добавил, что с Онищенко велось общение по поводу сделанных им заявлений.



"Общение с ним велось и в части дачи показаний, потому что заявлений им было сделано много. После этих громких заявлений был проведен опрос его, но никаких конкретных данных он не назвал. Эти заявления уже делаются два года. Каких-либо других материалов Онищенко не передавал", - добавил он.

Напомним, 25 апреля Сытник прокомментировал обнародованные пленки Онищенко.