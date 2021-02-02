НАБУ вызвало на допрос бывшего главу налоговой Верланова

Фото: Сергей Верланов (УНИАН)

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает на допрос бывшего главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Он должен состояться 11 февраля в 11:00.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, НАБУ ведет досудебное расследование по делу по подозрению Верланова в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, он незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн гривен.

Этим документом Офиса крупных плательщиков налогов ГНС Украины было доначислено рентную плату за пользование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Напомним, 24 апреля прошлого года Кабмин принял решение уволить Сергея Верланова с должности председателя Государственной налоговой службы Украины. Он был назначен на эту должность после того, как было принято решение о разделении Государственной фискальной службы.

Затем 7 мая стало известно, что Сергей Верланов подал иск, в котором он требует отменить распоряжение Кабинета министров Украины о своем увольнении.