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НАБУ викликало на допит колишнього голову податкової Верланова

Київ, Вівторок 02 лютого 2021 12:34
НАБУ викликало на допит колишнього голову податкової Верланова
Фото: Сергій Верланов (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

Національне антикорупційне бюро України викликає на допит колишнього голову Державної податкової служби Сергія Верланова. Він має відбутися 11 лютого об 11:00.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, НАБУ веде досудове розслідування у справі за підозрою Верланова у зловживанні владою та службовим становищем. За версією слідства, він незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн гривень.

Цим документом Офісом великих платників податків ДПС України було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни.

Нагадаємо, 24 квітня минулого року Кабмін прийняв рішення звільнити Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України. Він був призначений на цю посаду після того, як було прийнято рішення про поділ Державної фіскальної служби.

Потім 7 травня стало відомо, що Сергій Верланов подав позов, в якому він вимагає скасувати розпорядження Кабінету міністрів України про своє звільнення.

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