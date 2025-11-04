НАБУ vs ОГП: чому прокуратура влаштувала обшук у детектива, і що кажуть у Бюро

У Офісі генпрокурора підтвердили, що відбулися обшуки у співробітника НАБУ. Детектив НАБУ, нібито, здійснював негласне спостереження за будівлею ОГП, встановивши спеціальні технічні засоби навпроти офісу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора і прес-службу НАБУ.
За даними прокуратури, 3 листопада о 06:10 невідомий чоловік розмістив техніку спостереження на навісі житлового будинку, розташованого навпроти будівлі ОГП. Пізніше, о 14:53, інша особа ці пристрої забрала.
У прокуратурі заявили, що камери були розміщені так, аби фіксувати входи, виїзди, номерні знаки і переміщення працівників, зокрема співробітників департаменту, який займається злочинами, вчиненими під час війни.
Того ж дня було розпочато кримінальне провадження за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ч. 2 ст. 359 КК України).
Під час обшуку встановлено, що особа, яка забирала обладнання, є штатним працівником НАБУ. Він надав службове посвідчення і підтвердив, що забирав встановлені пристрої. Водночас детектив не зміг пояснити законні підстави своїх дій, зазначивши лише, що "виконував доручення керівництва".
У Національному антикорупційному бюро підтвердили, що обшук справді відбувся, але підкреслили: детектив діяв у межах закону.
"Режим воєнного стану не встановлює заборони на документування в межах розслідування корупційних злочинів", - заявили у НАБУ.
Там також наголосили, що співробітники Бюро не зобов’язані інформувати прокурорів Офісу генпрокурора про проведення оперативно-розшукових чи процесуальних дій, якщо це не пов’язано з конкретним провадженням, де ОГП здійснює процесуальне керівництво.
У НАБУ вважають, що їхні співробітники діють відповідно до законодавства, а жодних порушень не допущено.
Сьогодні у НАБУ повідомили, що прокурори Офісу генерального прокурора разом зі спецпризначенцями провели обшук у співробітника Бюро.
"До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось", - заявили у НАБУ.