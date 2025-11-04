ua en ru
У НАБУ заявили про обшуки у детектива, який розслідував низку резонансних справ

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 16:47
UA EN RU
У НАБУ заявили про обшуки у детектива, який розслідував низку резонансних справ Ілюстративне фото: прокуратура провела нічний обшук у співробітника НАБУ (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, близько третьої години ночі, прокурори Офісу генерального прокурора разом зі спецпризначенцями провели обшук у співробітника Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службі НАБУ.

"До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось", - заявили у НАБУ.

Обшук, як стверджується, відбувся без ухвали суду та може бути пов’язаний із професійною діяльністю працівника, який бере участь у документуванні низки корупційних справ і діє в межах законодавства України.

Також відомо, що напередодні обшуку за співробітником НАБУ здійснювалося негласне спостереження. Наразі встановлюються всі обставини події та особи, причетні до проведення нічних слідчих дій.

Обмеження повноважень НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво звужує повноваження НАБУ та САП, водночас розширюючи роль генерального прокурора. Президент Володимир Зеленський підписав документ того ж дня, і вже 23 липня він набув чинності.

Прийняття закону спричинило значний суспільний резонанс - у кількох українських містах пройшли акції протесту.

Вже наступного дня, 24 липня, президент подав до парламенту новий законопроєкт, спрямований на забезпечення незалежності НАБУ і САП, а також недопущення впливу Росії на антикорупційні органи.

Згідно з ініціативою, співробітники НАБУ та низки інших правоохоронних структур, які мають доступ до державної таємниці, повинні будуть проходити поліграф щонайменше раз на два роки.

