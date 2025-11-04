У НАБУ заявили про обшуки у детектива, який розслідував низку резонансних справ

Сьогодні, близько третьої години ночі, прокурори Офісу генерального прокурора разом зі спецпризначенцями провели обшук у співробітника Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службі НАБУ.