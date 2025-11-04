RU

НАБУ vs ОГП: почему прокуратура устроила обыск у детектива, и что говорят в Бюро

Иллюстративное фото: прокуратура подтвердила обыски у детектива НАБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Офисе генпрокурора подтвердили, что прошли обыски у сотрудника НАБУ. Детектив НАБУ, якобы, осуществлял негласное наблюдение за зданием ОГП, установив специальные технические средства напротив офиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и пресс-службу НАБУ.

Что говорят в прокуратуре

По данным прокуратуры, 3 ноября в 06:10 неизвестный мужчина разместил технику наблюдения на навесе жилого дома, расположенного напротив здания ОГП. Позже, в 14:53, другой человек эти устройства забрал.

В прокуратуре заявили, что камеры были размещены так, чтобы фиксировать входы, выезды, номерные знаки и перемещения работников, в частности сотрудников департамента, который занимается преступлениями, совершенными во время войны.

В тот же день было начато уголовное производство по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации (ч. 2 ст. 359 УК Украины).

Во время обыска установлено, что лицо, которое забирало оборудование, является штатным работником НАБУ. Он предоставил служебное удостоверение и подтвердил, что забирал установленные устройства. В то же время детектив не смог объяснить законные основания своих действий, отметив лишь, что "выполнял поручение руководства".

Позиция НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили, что обыск действительно состоялся, но подчеркнули: детектив действовал в рамках закона.

"Режим военного положения не устанавливает запрета на документирование в рамках расследования коррупционных преступлений", - заявили в НАБУ.

Там также отметили, что сотрудники Бюро не обязаны информировать прокуроров Офиса генпрокурора о проведении оперативно-розыскных или процессуальных действий, если это не связано с конкретным производством, где ОГП осуществляет процессуальное руководство.

В НАБУ считают, что их сотрудники действуют в соответствии с законодательством, а никаких нарушений не допущено.

 

Что предшествовало

Сегодня в НАБУ сообщили, что прокуроры Офиса генерального прокурора вместе со спецназовцами провели обыск у сотрудника Бюро.

"К сотруднику НАБУ была применена физическая сила. О каком-либо подозрении сотруднику не сообщалось", - заявили в НАБУ.

