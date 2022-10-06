За інформацією джерел РБК-Україна, одним з фігурантів справи є ексголова Укргазбанку та голова НБУ Кирило Шевченко, який напередодні подав заяву про відставку.

"6 жовтня 2022 року п'яти учасникам цієї групи повідомили про підозру у розтраті, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштів "Укргазбанку" та у службовому підробленні", - пише пресслужба НАБУ.

Наразі місцеперебування колишнього голови правління невідоме.

"Через такі самі обставини у такому ж порядку повідомили про підозру й одному з заступників "Укргазбанку" та заступнику директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови", - додає НАБУ.

Фото: НАБУ викрило розкрадання в "Укргазбанку". Серед фігурантів глава Нацбанку (t.me/nab_ukraine)

Згідно з даними слідства, у 2014 році посадовці запровадили схему виведення коштів з держбанку через сплату послуг псевдопосередникам прикриваючи " залученням коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств".

"Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном", - відзначає пресслужба.

Тим часом держбанк сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті не надавали.

Псевдопосередниками були фізичні особи-підприємці, самозайняті й юридичні особи. Більшість з них зареєстрували виключно для реалізації схеми, а після отримання коштів суб'єкти припиняли діяльність.

"Наведену схему залучення коштів не використовував жоден із решти державних банків в Україні. А після активізації слідчих дій із боку НАБУ та САП її прикрили й в самому "Укргазбанку", - пише НАБУ.

Протягом існування схеми держустанова здійснила перерахування на адресу 52 псевдопосередників втративши більше 206 млн гривень.

"Організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління "Укргазбанку", який невдовзі його очолив за рішенням уряду. Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами", - додає НАБУ.

Фото: НАБУ викрило розкрадання в "Укргазбанку". Серед фігурантів глава Нацбанку (t.me/nab_ukraine)