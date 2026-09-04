Чиновник Офісу генпрокурора міг "кришувати" кол-центри: НАБУ проводить спецоперацію

Правоохоронці проводять масштабну спецоперацію з викриття злочинної організації, до якої причетний один із посадовців Офісу Генерального прокурора України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України та Офіс Генерального прокурора України.
За даними слідства, детективні органи викрили діяльність злочинного угруповання, яке очолював посадовець Офісу генпрокурора.
Учасники схеми займалися "кришуванням" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.
Наразі слідчі дії тривають.
У правоохоронних органах обіцяють надати детальнішу інформацію згодом.
Оновлено 20:37
В Офісі генпрокурора заявили про готовність надати антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону, аби епізод отримав об’єктивну правову оцінку.
Співробітника, щодо якого триває перевірка, буде відсторонено від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.
Водночас у відомстві наголосили, що системна боротьба з шахрайськими схемами триває.
За останні 12 місяців правоохоронці провели масштабну роботу для ліквідації нелегальних організацій:
Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень. Про підозру вже повідомили понад 183 особам, а стосовно 93 осіб обвинувальні акти скеровано до суду.
За даними слідства, встановлений розмір збитків потерпілим сягає десятків мільйонів гривень.
Нагадаємо, що правоохоронці продовжують системно викривати високопосадовців та схеми у державних органах.
Зокрема, у межах операції "Форест Гамп" НАБУ оголосило підозру колишньому депутату Дніпропетровської обласної ради VII скликання, який є впливовим бізнесменом.
Крім того, під час іншої резонансної операції "Феміда" НАБУ і САП викрили масштабну рейдерську схему. У цій справі учасники злочинного угруповання незаконно привласнювали нерухомість та активи бізнесу.