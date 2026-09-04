Чиновник Офісу генпрокурора міг "кришувати" кол-центри: НАБУ проводить спецоперацію

Що відомо про спецоперацію

За даними слідства, детективні органи викрили діяльність злочинного угруповання, яке очолював посадовець Офісу генпрокурора.

Учасники схеми займалися "кришуванням" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.

Наразі слідчі дії тривають.

У правоохоронних органах обіцяють надати детальнішу інформацію згодом.

Оновлено 20:37

Рекція Генпрокуратури

В Офісі генпрокурора заявили про готовність надати антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону, аби епізод отримав об’єктивну правову оцінку.

Співробітника, щодо якого триває перевірка, буде відсторонено від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.

Водночас у відомстві наголосили, що системна боротьба з шахрайськими схемами триває.

Протидія шахрайським кол-центрам

За останні 12 місяців правоохоронці провели масштабну роботу для ліквідації нелегальних організацій:

провели понад 1050 обшуків;

припинили діяльність близько 340 шахрайських кол-центрів та понад 5 тисяч операторських місць;

взяли участь у роботі 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу.

Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень. Про підозру вже повідомили понад 183 особам, а стосовно 93 осіб обвинувальні акти скеровано до суду.

За даними слідства, встановлений розмір збитків потерпілим сягає десятків мільйонів гривень.