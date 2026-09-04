Чиновник Офиса генпрокурора мог "крышевать" колл-центры: НАБУ проводит спецоперацию

Спецоперации НАБУ и САП против чиновников

Напомним, что правоохранители продолжают системно разоблачать чиновников и схемы в государственных органах.

В частности, в рамках операции "Форест Гамп" НАБУ объявило подозрение бывшему депутату Днепропетровского областного совета VII созыва, являющемуся влиятельным бизнесменом.

Кроме того, во время другой резонансной операции "Фемида" НАБУ и САП разоблачили масштабную рейдерскую схему. По этому делу участники преступной группировки незаконно присваивали недвижимость и активы бизнеса.