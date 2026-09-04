Чиновник Офиса генпрокурора мог "крышевать" колл-центры: НАБУ проводит спецоперацию

Правоохранители проводят масштабную спецоперацию по разоблачению преступной организации, к которой причастен один из должностных лиц Офиса Генерального прокурора Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
По данным следствия, детективные органы разоблачили деятельность преступной группировки, которую возглавлял чиновник Офиса генпрокурора.
Участники схемы занимались "крышевкой" сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем.
Следственные действия продолжаются.
В правоохранительных органах обещают предоставить более подробную информацию впоследствии.
Напомним, что правоохранители продолжают системно разоблачать чиновников и схемы в государственных органах.
В частности, в рамках операции "Форест Гамп" НАБУ объявило подозрение бывшему депутату Днепропетровского областного совета VII созыва, являющемуся влиятельным бизнесменом.
Кроме того, во время другой резонансной операции "Фемида" НАБУ и САП разоблачили масштабную рейдерскую схему. По этому делу участники преступной группировки незаконно присваивали недвижимость и активы бизнеса.