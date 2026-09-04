Чиновник Офісу генпрокурора міг "кришувати" кол-центри: НАБУ проводить спецоперацію

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Правоохоронці проводять масштабну спецоперацію з викриття злочинної організації, до якої причетний один із посадовців Офісу Генерального прокурора України.

Що відомо про спецоперацію За даними слідства, детективні органи викрили діяльність злочинного угруповання, яке очолював посадовець Офісу генпрокурора. Учасники схеми займалися "кришуванням" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом. Наразі слідчі дії тривають. У правоохоронних органах обіцяють надати детальнішу інформацію згодом. Оновлено 20:37 Рекція Генпрокуратури В Офісі генпрокурора заявили про готовність надати антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону, аби епізод отримав об’єктивну правову оцінку. Співробітника, щодо якого триває перевірка, буде відсторонено від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. Водночас у відомстві наголосили, що системна боротьба з шахрайськими схемами триває. Протидія шахрайським кол-центрам За останні 12 місяців правоохоронці провели масштабну роботу для ліквідації нелегальних організацій: провели понад 1050 обшуків;

припинили діяльність близько 340 шахрайських кол-центрів та понад 5 тисяч операторських місць;

взяли участь у роботі 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу. Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень. Про підозру вже повідомили понад 183 особам, а стосовно 93 осіб обвинувальні акти скеровано до суду. За даними слідства, встановлений розмір збитків потерпілим сягає десятків мільйонів гривень.