Чиновник Офиса генпрокурора мог "крышевать" колл-центры: НАБУ проводит спецоперацию

Правоохранители проводят масштабную спецоперацию по разоблачению преступной организации, к которой причастен один из должностных лиц Офиса Генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В правоохранительных органах обещают предоставить более подробную информацию впоследствии.

Спецоперации НАБУ и САП против чиновников

Напомним, что правоохранители продолжают системно разоблачать чиновников и схемы в государственных органах.

В частности, в рамках операции "Форест Гамп" НАБУ объявило подозрение бывшему депутату Днепропетровского областного совета VII созыва, являющемуся влиятельным бизнесменом.

Кроме того, во время другой резонансной операции "Фемида" НАБУ и САП разоблачили масштабную рейдерскую схему. По этому делу участники преступной группировки незаконно присваивали недвижимость и активы бизнеса.