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Чиновник Офиса генпрокурора мог "крышевать" колл-центры: НАБУ проводит спецоперацию

20:10 04.09.2026 Пт
1 мин
Правоохранители готовят новые детали дела
aimg Сергей Козачук
Чиновник Офиса генпрокурора мог "крышевать" колл-центры: НАБУ проводит спецоперацию Фото: НАБУ разоблачило преступную организацию в Офисе генпрокурора (Getty Images)
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Правоохранители проводят масштабную спецоперацию по разоблачению преступной организации, к которой причастен один из должностных лиц Офиса Генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Что известно о спецоперации

По данным следствия, детективные органы разоблачили деятельность преступной группировки, которую возглавлял чиновник Офиса генпрокурора.

Участники схемы занимались "крышевкой" сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем.

Следственные действия продолжаются.

В правоохранительных органах обещают предоставить более подробную информацию впоследствии.

Спецоперации НАБУ и САП против чиновников

Напомним, что правоохранители продолжают системно разоблачать чиновников и схемы в государственных органах.

В частности, в рамках операции "Форест Гамп" НАБУ объявило подозрение бывшему депутату Днепропетровского областного совета VII созыва, являющемуся влиятельным бизнесменом.

Кроме того, во время другой резонансной операции "Фемида" НАБУ и САП разоблачили масштабную рейдерскую схему. По этому делу участники преступной группировки незаконно присваивали недвижимость и активы бизнеса.

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