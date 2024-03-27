Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему заволодіння 2,24 га лісових угідь на території Вишгородського району Київської області вартістю 2,95 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.
За даними слідства, у 2015 році посадовець територіального управління Держгеокадастру, виконуючи роль куратора розподілу землі у Київській області, незаконно передав третім особам частину ділянок, які перебували у користуванні районного лісгоспу.
Це сталося без погодження з останнім, а ліс передали під виглядом сільськогосподарських земель та садових ділянок.
Для легалізації незаконно набутого майна учасники схеми вчиняли щодо ділянок низку дій, як-от поділ, об’єднання та відчуження на користь третіх осіб.
Серед підозрюваних:
Варто зазначити, що експосадовець Держгеокадастру також підозрюється у заволодінні значно більшими площами землі - майже 920 га у Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця".
Фото: НАБУ та САП викрили схему заволодіння 2,24 га лісу на березі Київського моря (nabu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше у січні в Офісі генпрокурора розповіли, що чиновник Держгеокадастру в Івано-Франківській області незаконно передав у користування землі поблизу гірськолижного комплексу "Буковель". Йому вручили підозру.
Також нещодавно правоохоронці завершили розслідування справи за підозрою народного депутата Роберта Горвата та ще чотирьох осіб у захопленні понад 320 гектарів державної землі.
Раніше також повідомлялося, що у серпні минулого року під Києвом викрили організовану групу, яка заволоділа державними землями вартістю майже 2 мільярди гривень.
В Одеській області правоохоронці викрили схему із заволодіння землею на узбережжі Дністровського лиману. Фігурантом є голова сільради Білгород-Дністровського району, якому повідомили про підозру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.