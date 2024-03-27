За даними слідства, у 2015 році посадовець територіального управління Держгеокадастру, виконуючи роль куратора розподілу землі у Київській області, незаконно передав третім особам частину ділянок, які перебували у користуванні районного лісгоспу.

Це сталося без погодження з останнім, а ліс передали під виглядом сільськогосподарських земель та садових ділянок.

Для легалізації незаконно набутого майна учасники схеми вчиняли щодо ділянок низку дій, як-от поділ, об’єднання та відчуження на користь третіх осіб.

Серед підозрюваних:

експосадовець територіального управління Держгеокадастру (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України);

фізична особа, яка придбала незаконно виділені земельні ділянки (ч. 2 ст. 209 КК України).

Варто зазначити, що експосадовець Держгеокадастру також підозрюється у заволодінні значно більшими площами землі - майже 920 га у Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця".

Фото: НАБУ та САП викрили схему заволодіння 2,24 га лісу на березі Київського моря (nabu.gov.ua)