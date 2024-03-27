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НАБУ и САП разоблачили схему завладения 2,24 га леса на берегу Киевского моря

Фото: НАБУ и САП разоблачили схему завладения 2,24 га леса на берегу Киевского моря (nabu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили схему завладения 2,24 га лесных угодий на территории Вышгородского района Киевской области стоимостью 2,95 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в 2015 году должностное лицо территориального управления Госгеокадастра, выполняя роль куратора распределения земли в Киевской области, незаконно передало третьим лицам часть участков, которые находились в пользовании районного лесхоза.

Это произошло без согласования с последним, а лес был передан под видом сельскохозяйственных земель и садовых участков.

Для легализации незаконно приобретенного имущества участники схемы совершали в отношении участков ряд действий, таких как разделение, объединение и отчуждение в пользу третьих лиц.

Среди подозреваемых:

  • экс-чиновник территориального управления Госгеокадастра (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 УК Украины);
  • физическое лицо, которое приобрело незаконно выделенные земельные участки (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Следует отметить, что экс-чиновник Госгеокадастра также подозревается в завладении значительно большими площадями земли - почти 920 га в Фастове и около 284 га ГП "Пуща-Водица".

 

Фото: НАБУ и САП разоблачили схему завладения 2,24 га леса на берегу Киевского моря (nabu.gov.ua)

Дела по завладению землей

Напомним, ранее в январе в Офисе генпрокурора рассказали, что чиновник Госгеокадастра в Ивано-Франковской области незаконно передал в пользование земли вблизи горнолыжного комплекса "Буковель". Ему вручили подозрение.

Также недавно правоохранители завершили расследование дела по подозрению народного депутата Роберта Горвата и еще четырех человек в захвате более 320 гектаров государственной земли.

Ранее также сообщалось, что в августе прошлого года под Киевом разоблачили организованную группу, завладевшую государственными землями стоимостью почти 2 миллиарда гривен.

В Одесской области правоохранители выкрыли схему по завладению землей на побережье Днестровского лимана. Фигурантом является председатель сельсовета Белгород-Днестровского района, которому сообщили о подозрении.

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