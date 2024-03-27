По данным следствия, в 2015 году должностное лицо территориального управления Госгеокадастра, выполняя роль куратора распределения земли в Киевской области, незаконно передало третьим лицам часть участков, которые находились в пользовании районного лесхоза.

Это произошло без согласования с последним, а лес был передан под видом сельскохозяйственных земель и садовых участков.

Для легализации незаконно приобретенного имущества участники схемы совершали в отношении участков ряд действий, таких как разделение, объединение и отчуждение в пользу третьих лиц.

Среди подозреваемых:

экс-чиновник территориального управления Госгеокадастра (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 УК Украины);

физическое лицо, которое приобрело незаконно выделенные земельные участки (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Следует отметить, что экс-чиновник Госгеокадастра также подозревается в завладении значительно большими площадями земли - почти 920 га в Фастове и около 284 га ГП "Пуща-Водица".

Фото: НАБУ и САП разоблачили схему завладения 2,24 га леса на берегу Киевского моря (nabu.gov.ua)