"НАБУ та САП потрібні Україні. Вони мають бути частиною системи стримувань і противаг. Питання - у доброчесності керівників та окремих співробітників і в тому, як вони використовують надані повноваження", - говорить генерал СБУ.



Він стверджує, що все частіше повноваження антикорупційних органів використовуються як інструмент тиску на інших.



"У мене складається враження, що гучні фільми й постійне розширення кола високопосадовців, які фігурують у матеріалах справ, мають також ефект залякування. Зокрема - правоохоронців, які могли б розслідувати дії самих антикорупціонерів", - додав Дука.



Нагадаємо, 4 листопада детективи НАБУ та прокурори САП повідомили Сергію Дуці про підозру в межах розслідування справи "Карфаген".



Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави розміром 65 млн гривень.