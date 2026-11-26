Робота антикорупційних органів важлива для держави, проте це не дає індульгенції та не звільняє їхніх співробітників від відповідальності й незалежного розслідування їхніх дій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерала Служби безпеки України Сергія Дуки в інтерв'ю виданню "Судово-юридична газета".
"НАБУ та САП потрібні Україні. Вони мають бути частиною системи стримувань і противаг. Питання - у доброчесності керівників та окремих співробітників і в тому, як вони використовують надані повноваження", - говорить генерал СБУ.
Він стверджує, що все частіше повноваження антикорупційних органів використовуються як інструмент тиску на інших.
"У мене складається враження, що гучні фільми й постійне розширення кола високопосадовців, які фігурують у матеріалах справ, мають також ефект залякування. Зокрема - правоохоронців, які могли б розслідувати дії самих антикорупціонерів", - додав Дука.
Нагадаємо, 4 листопада детективи НАБУ та прокурори САП повідомили Сергію Дуці про підозру в межах розслідування справи "Карфаген".
Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави розміром 65 млн гривень.
13 листопада генерал вийшов із СІЗО після внесення коштів і закликав до створення парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) для перевірки дій антикорупційних органів.
Під час засідання ТСК Верховної Ради 18 листопада Дука публічно звинуватив керівництво НАБУ та САП у тиску й упередженості, а також заявив про низку процесуальних порушень під час нічного обшуку в його помешканні.