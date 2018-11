НАБУ сообщило о подозрении в растрате 13 млн гривен экс-руководству завода "Авиакон"

Иллюстративное фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Чиновники, по мнению следствия, провели две закупки топливных баков по завышенным ценам

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему руководству государственного предприятия "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, о подозрении сообщили экс-директору "Авиакона", его бывшему заместителю, а также коммерческому директору частной компании оффшорной юрисдикции. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Они, по мнению детективов, нанесли ущерб предприятию на сумму свыше 13 млн гривен.

Следствие установило, что в 2014 году подозреваемые с нарушением действующих на предприятии процедур организовали две закупки по завышенным ценам топливных баков для вертолетов для нужд ГП "Авиакон".

По данным НАБУ, в марте 2014 года служебные лица предприятия заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тыс. долларов. Впоследствии, с ведома руководства ГП "Авиакон", Westan Group Associates Ltd заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене вдвое меньшей - 144 тыс. долларов.

Сообщается, что по похожей схеме в мае того же года ГП "Авиакон" и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: 2,04 млн долларов (против 1,02 млн долларов, за которую эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd в грузинского производителя).

В результате таких действий, по версии следствия, предприятие необоснованно переплатило 13,03 млн гривен компании в оффшорной юрисдикции.

Напомним, НАБУ обвинило должностных лиц Минобороны якобы растрате почти 150 млн гривен при закупке топлива для нужд армии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на начало ноября 2018 года, в 48 делам, которые НАБУ и САП направили в суд, даже не состоялось подготовительное заседание.