НАБУ повідомило про підозру у розтраті 13 млн гривень екс-керівництву заводу "Авіакон"

Ілюстративне фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Посадовці, на думку слідства, провели дві закупівлі паливних баків за завищеними цінами

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому керівництву державного підприємства "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як зазначається, про підозру повідомили екс-директору "Авіакону", його колишньому заступнику, а також комерційному директору приватної компанії офшорної юрисдикції. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем). Вони, на думку детективів, завдали збитків підприємству на суму понад 13 млн гривень.

Слідство встановило, що у 2014 році підозрювані з порушенням чинних на підприємстві процедур організували дві закупівлі за завищеними цінами паливних баків для вертольотів для потреб ДП "Авіакон".

За даними НАБУ, в березні 2014 року службові особи підприємства уклали з приватною компанією Westan Group Associates Ltd, зареєстрованою на Карибських островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договір на поставку 12 паливних баків для вертольотів на загальну суму 288 тис. доларів. Згодом, із відома керівництва ДП "Авіакон", Westan Group Associates Ltd уклала договір із грузинською компанією-виробником на виготовлення 12 паливних баків, але за ціною вдвічі меншою - 144 тис. доларів.

Повідомляється, що за схожою схемою в травні того ж року ДП "Авіакон" та Westan Group Associates Ltd уклали ще один контракт, за яким держпідприємству поставлено 85 паливних баків тієї ж грузинської компанії-виробника за завищеною вдвічі ціною: 2,04 млн доларів (проти 1,02 млн доларів, за яку ці ж баки закуповувала Westan Group Associates Ltd в грузиньского виробника).

Внаслідок таких дій, за версією слідства, підприємство безпідставно переплатило 13,03 млн гривень компанії в офшорній юрисдикції.

