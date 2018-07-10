Коррупция в Минобороны: НАБУ задержало участника схемы хищения на закупках топлива

Подозреваемый по делу о коррупции в Минобороны в течение девяти месяцев скрывался от следствия

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили о задержании участника коррупционной схемы хищения денег на закупках топлива для Министерства обороны Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Отмечается, что подозреваемый в течение девяти месяцев скрывался от следствия - в ноябре прошлого года его объявили в международный розыск.

Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 9 июля 2018 года задержали коммерческого директора компании-поставщика топлива для Минобороны, подозреваемого в хищении более 149 млн гривен", - говорится в сообщении.

Фигурант коррупционного дела пересекал государственную границу Украины, деятельность которой координируется через МВД (оно оглашало подозреваемого в розыск, - ред.). Однако, по данным НАБУ, пограничники не принимали меры для задержания подозреваемого.

"Участник преступления, достоверно зная, что является подозреваемым, сознательно не возвращался на территорию Украины. Однако 13 июня 2018 года истек срок действия его паспорта гражданина Украины для выезда за границу, что делало невозможным дальнейшее пребывание на территории стран Европейского союза, поэтому 9 июля 2018 года он вынужден был вернуться в Украину", - отметили в НАБУ.

Подозреваемый в этот же день сам явился к НАБУ, где его задержали и доставили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту коррупционного дела.

По версии следствия, указанное лицо является одним из участников коррупционной схемы, по которой Минобороны в течение 2016 года незаконно переплатило за поставленное ему топливо 149,339 млн гривен.

"Это произошло через механизм заключения дополнительных соглашений, по которым безосновательно увеличили цену закупки в среднем на 16% от начальной цены", - отметили в НАБУ.

Суд 31 октября 2017 года вынес постановление на задержание подозреваемого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения.

"Однако, почти за полтора месяца до того, фигурант, по данным пограничников, выехал из страны и больше не возвращался. Соответственно, выполнить судебное постановление было невозможно. Поэтому 19 октября 2017 года лицо объявлено в международный розыск, а 11 ноября 2017 года ему направлено письменное сообщение о подозрении", - добавили в Бюро.

Также уточнили, что 28 марта 2018 года досудебное расследование в отношении подозреваемых в участии в коррупционной схеме чиновников Минобороны завершено. Сейчас подозреваемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела.

"Материалы относительно действий двух подозреваемых - задержанного 9 июля 2018 года, представителя компании, и номинального директора коммерческого предприятия, который находится в международном розыске, выделено в отдельное производство", - сказали в НАБУ.

Напомним, в апреле 2018 года НАБУ открыло уголовное производство относительно ситуации с закупкой Министерством обороны Украины партии БМП-1 через посредников.

Добавим, что в ноябре 2017 года НАБУ Украины опубликовало схему хищения государственных средств при закупках топлива для Минобороны.