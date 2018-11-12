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По 48 делам, которые НАБУ и САП направили в суд, даже не состоялось подготовительное заседание

Новости » Политика    12.11.2018 - 09:45
Иллюстративное фото (twitter.com/nab_ukr)
Иллюстративное фото (twitter.com/nab_ukr)

Пока только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения

Среди 166 уголовных производств, в которых по состоянию на конец октября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили обвинительные акты в суд, в 48 делам даже не состоялось подготовительное заседание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщается, "антирейтинг" возглавляет так называемое дело "тернопольских прокуроров".

"Суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производства не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд - 11 ноября 2016 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, дело, по обвинению должностных лиц в причинении убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая компания", около 22 месяцев перебрасывается из одной судебной инстанции к другой. Отмечается, что следующее подготовительное заседание назначено на 26 ноября в Святошинском районном суде г. Киева.

"Сейчас только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождение от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений. Причины откладывания и переносов заседаний разные: объективный недостаток судей, неявка, болезни или отпуск участников процесса", - сообщили в ведомстве.

 

Фото: инфографика НАБУ (nabu.gov.ua)

Ранее в НАБУ сообщали, что украинские суды игнорируют рассмотрение 49 коррупционных дел, по которым завершено расследование и переданы обвинительные акты.

До этого стало известно, что НАБУ назначило служебное расследование из-за конфликта между работниками бюро и САП.

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