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В НАБУ сейчас согласовывают выдвижение подозрений по делу в отношении "Укрнафты"

Новости » Политика     04.03.2020 - 21:04
В НАБУ сейчас согласовывают выдвижение подозрений по делу в отношении "Укрнафты"
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Укрнафта" нанесла 10 миллиардов ущерба государству

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) сейчас согласовывают выдвижение подозрений по делу в отношении ПАО "Укрнафты". Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, "Укрнафта" нанесла 10 миллиардов ущерба государству.

"Следующее дело - это Укрнафта. Сейчас продолжается процедура согласования подозрений в этом деле. В том числе к чиновникам. Чувствуя это решение, идет обычное давление...", - заявил Сытник.

Напомним, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает разделить "Укрнафту" с миноритариями, это обсуждалось с украинским олигархом Игорем Коломойским. Глава правления "Нафтогаза" считает, что активы между акционерами нужно разделить справедливо.

Как сообщало РБК-Украина, ПАО "Укрнафта" проводит конкурс на главу правления компании. Как напомнил глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко, наблюдательный совет компании уволил главу правления "Укрнафты" с апреля 2019 года.

Добавим, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам группы "Приват", которые полностью контролировали менеджмент до 2015 года.

Коболев предлагает разделить "Укрнафту" с миноритариями, велись переговоры с Коломойским Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
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