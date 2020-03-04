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В НАБУ наразі узгоджують висунення підозр у справі стосовно "Укрнафти"

Новини » Політика     04.03.2020 - 21:04
В НАБУ наразі узгоджують висунення підозр у справі стосовно "Укрнафти"
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Укрнафта" нанесла 10 мільярдів збитків державі

В Національному антикорупційному бюро (НАБУ) наразі узгоджують висунення підозр у справі стосовно ПАТ "Укрнафти". Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, "Укрнафта" нанесла 10 мільярдів збитків державі.

"Наступна справа - це Укрнафта. Зараз триває процедура узгодження підозр у цій справі. В тому числі до високопосадовців. Відчуваючи це рішення, йде звичайний тиск…", - заявив Ситник.

Нагадаємо, голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує розділити "Укрнафту" з міноритаріями, це обговорювалося з українським олігархом Ігорем Коломойським. Голова правління "Нафтогазу" вважає, що активи між акціонерами потрібно розділити справедливо.

Як повідомляло РБК-Україна, ПАТ "Укрнафта" проводить конкурс на голову правління компанії. Як нагадав голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко, наглядова рада компанії звільнила голову правління "Укрнафти" з квітня 2019 року.

Додамо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват", які повністю контролювали менеджмент до 2015 року.

Коболєв пропонує розділити "Укрнафту" з міноритаріями, велися переговори з Коломойським Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
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