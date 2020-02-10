Коболев предлагает разделить "Укрнафту" с миноритариями, велись переговоры с Коломойским

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Коболев отметил, что ранее велись переговоры с Коломойским

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает разделить "Укрнафту" с миноритариями, это обсуждалось с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом Коболев рассказал в интервью РБК-Украина.

Глава правления "Нафтогаза" считает, что активы между акционерами нужно разделить справедливо.

"Я считаю, что вопрос "Укрнафты" надо закрывать. Надо почистить старые проблемы и дать компании работать. Или целиком или, как я считаю, лучше разделить ее. Разделить на то, на что получится разделить", - отметил он.

На вопрос о том, ведутся ли переговоры о разделении "Укрнафты" с Коломойским, Коболев ответил: "в данный момент нет". Однако, он добавил, что ранее обсуждались.

"Его (Коломойского, - ред.) позиция - давайте начнем хотя бы с урегулирования этой проблемы. Если вы как государство способны на решение, которые мы согласовываем и обсуждаем, то тогда об этом, наверное, есть смысл говорить", - отметил он.

Напомним, 15 августа НАК "Нафтогаз Украины" отказался от идеи разделения активов "Укрнафты" с миноритарными акционерами, группой "Приват".

Отметим, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам группы "Приват" Игоря Коломойского.