НАБУ и САП направили в суд обвинительные акты в отношении 226 человек по подозрению в топ-коррупции

Новости Происшествия 19.07.2018 - 13:10
Иллюстративное фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)
Иллюстративное фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В работе НАБУ и САП находятся 683 уголовных производства

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд обвинительные акты в отношении 226 человек по подозрению в топ-коррупции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Так, по состоянию на конец июня текущего года в работе НАБУ и САП находятся 683 уголовных производства, в которых 163 человека - подозреваемые. Также отмечается, что сейчас завершено досудебное расследование по 143 делам и в суд направлены обвинительные акты в отношении 226 лиц.

Напомним, ранее в НАБУ сообщали о задержании участника коррупционной схемы хищения денег на закупках топлива для Министерства обороны Украины.

Отметим, по словам директора НАБУ Артема Сытника, НАБУ расследует 70 дел о незаконном обогащении.

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Теги:  коррупция,  НАБУ,  САП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС