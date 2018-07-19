НАБУ и САП направили в суд обвинительные акты в отношении 226 человек по подозрению в топ-коррупции

В работе НАБУ и САП находятся 683 уголовных производства

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд обвинительные акты в отношении 226 человек по подозрению в топ-коррупции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Так, по состоянию на конец июня текущего года в работе НАБУ и САП находятся 683 уголовных производства, в которых 163 человека - подозреваемые. Также отмечается, что сейчас завершено досудебное расследование по 143 делам и в суд направлены обвинительные акты в отношении 226 лиц.

Напомним, ранее в НАБУ сообщали о задержании участника коррупционной схемы хищения денег на закупках топлива для Министерства обороны Украины.

Отметим, по словам директора НАБУ Артема Сытника, НАБУ расследует 70 дел о незаконном обогащении.