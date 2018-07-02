НАБУ расследует 70 дел о незаконном обогащении, - Сытник

Часть из них передана в суд

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследуют 70 дел о незаконном обогащении. Об этом сегодня во время круглого стола "Криминализация незаконного обогащения - вызовы и перспективы" сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Фактически эти дела в судах не рассматриваются, в частности, и дела относительно незаконного обогащения... Сейчас таких дел - 70, часть из них передана в суд, они (дела - ред.) касаются разных субъектов", - сказал он.

Вместе с тем Сытник отметил, что НАБУ так и не получило доступа к реестру деклараций, что замедляет процесс расследования возможного потенциального незаконного обогащения.

"Что касается НАБУ, то мы так и не получили полный доступ к реестру (деклараций, - ред.). Мы имеем такой же доступ к нему, как и журналисты - расследователи... Поэтому мы не можем развивать свои массовые автоматические проверки (декларантов, - ред.), в том числе и программные ресурсы для этого", - сказал Сытник.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.