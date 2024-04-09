НАБУ розслідує закупівлю зброї за завищеними цінами. Обшуки відбулися в Україні та Польщі

"9 квітня 2024 року на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 років", - зазначають в НАБУ.

Зазначається, що слідство досліджує ланцюг постачання іноземного озброєння та перевіряє інформацію про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

"Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває", - йдеться в повідомленні.