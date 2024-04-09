НАБУ расследует закупку оружия по завышенным ценам. Обыски прошли в Украине и Польше

Правоохранители Украины и Польши провели обыски на территории двух стран по поводу возможной закупки вооружения по завышенным ценам в 2022-2023 годах. В ходе проверок были собраны доказательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"9 апреля 2024 года на территории Украины и Республики Польша проведены обыски в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 – феврале 2023 года", - отмечают в НАБУ.
Следствие исследует цепь поставок иностранного вооружения и проверяет информацию о возможном искусственном завышении его стоимости через участие компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины.
"Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц. В настоящее время расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Накануне в Украине разоблачили преступную группу, завладевшую 94,7 млн гривен на АО "Укрзализныця". Сегодня фигуранты дела получили подозрения.
Также правоохранители разоблачили схему завладения 2,24 га лесных угодий на территории Вышгородского района Киевской области стоимостью 2,95 млн гривен.
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