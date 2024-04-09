RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАБУ расследует закупку оружия по завышенным ценам. Обыски прошли в Украине и Польше

Фото: обыски в Украине и Польше по закупке оружия по завышенным ценам (t.me/nab_ukraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители Украины и Польши провели обыски на территории двух стран по поводу возможной закупки вооружения по завышенным ценам в 2022-2023 годах. В ходе проверок были собраны доказательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"9 апреля 2024 года на территории Украины и Республики Польша проведены обыски в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 – феврале 2023 года", - отмечают в НАБУ.

Следствие исследует цепь поставок иностранного вооружения и проверяет информацию о возможном искусственном завышении его стоимости через участие компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины.

"Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц. В настоящее время расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Фото: обыски НАБУ и польских правоохранителей (t.me/nab_ukraine)

Недавние разоблачения НАБУ

Накануне в Украине разоблачили преступную группу, завладевшую 94,7 млн гривен на АО "Укрзализныця". Сегодня фигуранты дела получили подозрения.

Также правоохранители разоблачили схему завладения 2,24 га лесных угодий на территории Вышгородского района Киевской области стоимостью 2,95 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ