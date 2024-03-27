НАБУ та САП викрили схему заволодіння 2,24 га лісу на березі Київського моря
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему заволодіння 2,24 га лісових угідь на території Вишгородського району Київської області вартістю 2,95 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.
За даними слідства, у 2015 році посадовець територіального управління Держгеокадастру, виконуючи роль куратора розподілу землі у Київській області, незаконно передав третім особам частину ділянок, які перебували у користуванні районного лісгоспу.
Це сталося без погодження з останнім, а ліс передали під виглядом сільськогосподарських земель та садових ділянок.
Для легалізації незаконно набутого майна учасники схеми вчиняли щодо ділянок низку дій, як-от поділ, об’єднання та відчуження на користь третіх осіб.
Серед підозрюваних:
- експосадовець територіального управління Держгеокадастру (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України);
- фізична особа, яка придбала незаконно виділені земельні ділянки (ч. 2 ст. 209 КК України).
Варто зазначити, що експосадовець Держгеокадастру також підозрюється у заволодінні значно більшими площами землі - майже 920 га у Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця".
Фото: НАБУ та САП викрили схему заволодіння 2,24 га лісу на березі Київського моря (nabu.gov.ua)
Справи щодо зоволодіння землею
Нагадаємо, раніше у січні в Офісі генпрокурора розповіли, що чиновник Держгеокадастру в Івано-Франківській області незаконно передав у користування землі поблизу гірськолижного комплексу "Буковель". Йому вручили підозру.
Також нещодавно правоохоронці завершили розслідування справи за підозрою народного депутата Роберта Горвата та ще чотирьох осіб у захопленні понад 320 гектарів державної землі.
Раніше також повідомлялося, що у серпні минулого року під Києвом викрили організовану групу, яка заволоділа державними землями вартістю майже 2 мільярди гривень.
В Одеській області правоохоронці викрили схему із заволодіння землею на узбережжі Дністровського лиману. Фігурантом є голова сільради Білгород-Дністровського району, якому повідомили про підозру.
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