НАБУ не расследует дела, в которых экс-глава УЗ фигурирует в качестве подозреваемого

При этом в НАБУ заявили, что предоставить другую информацию невозможно в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не расследует уголовные производства, в которых бывший глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун имеет статус подозреваемого. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина.

"Сообщаем, что в работе детективов Национального бюро по состоянию на 13 августа 2018 года не пребывают уголовные производства, в которых указанное лицо (бывший глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, - ред.) в запросе имеет статус подозреваемого", - сообщили в НАБУ.

В то же время, как отметили в НАБУ, предоставить другую информацию (о возможном статусе Балчуна, как свидетеля в уголовных производствах, - ред.) не представляется возможным, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования в соответствии со статьей 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, Балчун занимал должность главы "Укрзализныци" с ноября 2016 года по август 2017 года. В частности, в начале августа он подал в отставку.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Олеляна, были обращения Генеральной прокуратуры, НАБУ и полиции в отношении нарушений и злоупотреблений, которые имели место в системе "Укрзализныци" за время правления Балчуна. Позже Омелян призвал Балчуна приехать и отчитаться о своей работе в компании.