НАБУ не розслідує справи, в яких екс-глава УЗ фігурує в якості підозрюваного

При цьому в НАБУ заявили, що надати іншу інформацію неможливо у зв'язку з необхідністю збереження таємниці досудового розслідування

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не розслідує кримінальні провадження, в яких колишній глава ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун має статус підозрюваного. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит РБК-Україна.

"Повідомляємо, що в роботі детективів Національного бюро станом на 13 серпня 2018 року не перебувають кримінальні провадження, в яких зазначена особа (колишній глава ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун, - ред.) у запиті має статус підозрюваного", - повідомили в НАБУ.

У той же час, як відзначили в НАБУ, надати іншу інформацію (про можливий статус Балчуна, як свідка у кримінальних провадженнях, - ред.) не представляється можливим, у зв'язку з необхідністю збереження таємниці досудового розслідування у відповідності зі статтею 222 Кримінально-процесуального кодексу України.

Нагадаємо, Балчун обіймав посаду голови "Укрзалізниці" з листопада 2016 року по серпень 2017 року. Зокрема, на початку серпня він подав у відставку.

За словами міністра інфраструктури України Володимира Олеляна, були звернення Генеральної прокуратури, НАБУ і поліції щодо порушень і зловживань, які мали місце в системі "Укрзалізниці" за час правління Балчуна. Пізніше Омелян закликав Балчуна приїхати і відзвітувати про свою роботу в компанії.