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НАБУ расследует 720 коррупционных дел, - Сытник

Новости » Общество    24.04.2019 - 16:13
НАБУ расследует 720 коррупционных дел, - Сытник
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

По 320 лицам расследования завершены

Детективы Национального антикоррупционного бюро в настоящее время расследуют 720 уголовных дел. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время заседания комитета по предупреждению коррупции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в работе детективов НАБУ находится 720 уголовных производств, по 320 лицам расследования завершены.

"С чем мы заходим в пятый год нашей работы. На сегодняшний день в работе детективов НАБУ находится 720 уголовных производств. К уголовной ответственности привлечены почти полтысячи человек. Относительно 320 человек расследования завершены, дела переданы в суд", - заявил Сытник.

Он уточнил, что за четыре года антикоррупционным бюро привлечено к ответственности более 30 судей.

"Среди привлеченных к уголовной ответственности - большое количество чиновников. Это и работники ГФС, счетной палаты, аудиторской службы, один из заместителей министра обороны, действующие чиновники ВСУ, представители ГПУ, СБУ, министры", - добавил Сытник.

 Глава НАБУ сообщил, что к уголовной ответственности привлечены некоторые бывшие и действующие народные депутаты.

Напомним, ранее Сытник заявил, что служебное расследование в отношении сотрудников НАБУ - фигурантов переписки, обнародованной журналистами "Наші гроші" о коррупции в "Укроборонпроме", завершено.

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