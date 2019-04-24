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НАБУ розслідує 720 корупційних справ, - Ситник

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 16:13
НАБУ розслідує 720 корупційних справ, - Ситник
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Щодо 320 осіб розслідування завершено

Детективи Національного антикорупційного бюро в даний час розслідують 720 кримінальних справ. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник під час засідання комітету з попередження корупції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в роботі детективів НАБУ знаходиться 720 кримінальних проваджень, щодо 320 осіб розслідування завершено.

"З чим ми заходимо у п'ятий рік нашої роботи. На сьогоднішній день у роботі детективів НАБУ знаходиться 720 кримінальних проваджень. До кримінальної відповідальності притягнуто майже півтисячі людей. Щодо 320 чоловік розслідування завершено, справи передані в суд", - заявив Ситник.

Він уточнив, що за чотири роки антикорупційним бюро притягнуто до відповідальності більше 30 суддів.

"Серед притягнутих до кримінальної відповідальності - велика кількість чиновників. Це і працівники ДФС, рахункової палати, аудиторської служби, один із заступників міністра оборони, діючі чиновники ЗСУ, представники ГПУ, СБУ, міністри", - додав Ситник.

Голова НАБУ повідомив, що до кримінальної відповідальності притягнуті деякі колишні і діючі народні депутати.

Нагадаємо, раніше Ситник заявив, що службове розслідування щодо працівників НАБУ - фігурантів листування, оприлюдненого журналістами "Наші гроші" про корупцію в "Укроборонпромі", завершено.

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