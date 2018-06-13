НАБУ расследует возможное незаконное обогащение заместителя главы АП

В комментарии "РБК-Украина", Алексей Филатов не подтвердил и не опроверг данную информацию

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова. Об этом пишет "Слово и Дело" со ссылкой на источники в пресс-службе НАБУ.

"Начиная с 15 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Украины. Все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в рамках досудебного расследования по указанному факту, о чем заявители уведомляются письменно", - отметили в ведомстве.

По информации издания, речь идет о замглаве АП Алексее Филатове. Указанное уголовное производство было возбуждено по заявлению общественной организации.

Кроме того, отмечается, что журналистское расследование Bihus.info было приобщено к материалам дела в отношении Филатова, а именно того факта, что в декларации заместителя главы АП не указаны его сын, гражданская жена Анна Бабич и ее юридическая компания Aequo.

Вместе с тем, на вопрос журналиста "РБК-Украина", Филатов не подтвердил и не опроверг данную информацию. И посоветовал написать ему официальный запрос.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАБУ проводят досудебное расследование в уголовном производства по факту декларирования недостоверной информации победителем в конкурсе на должность судьи в палате Кассационного гражданского суда в новом Верховном суде, судьей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Ольгой Ступак.

