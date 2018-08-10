НАБУ расследует 683 дела, ущерб от которых составляют почти 197 млрд гривен

НАБУ удалось возместить государству около 360 млн гривен от прекращения коррупционных преступлений

Детективы Национального антикоррупционного бюро состоянию на август 2018 года расследуют 683 уголовных производства, убытки по делам составляют почти 197 млрд гривен. Об этом свидетельствует отчет деятельности бюро за первое полугодие, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно документу, общий ущерб от коррупционных преступлений составляют около 196,6 млрд гривен. При этом указано, что детективам НАБУ удалось возместить государству около 360 миллионов гривен от прекращения коррупционных преступлений.

В делах НАБУ сейчас фигурирует 163 подозреваемых и 227 обвиняемых людей. В отношении 19 лиц уже есть обвинительные приговоры суда, но в основном эти люди пошли на сделку со следствием.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что во время проведения конкурса на должности судей в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) возможно давление на кандидатов.

Как писало РБК-Украина, Специализированная антикоррупционная прокуратура обеспокоена систематическим разглашением сведений, составляющих тайну досудебного расследования, в уголовных процессах НАБУ. Отмечалось, что были установлены отдельные факты передачи информации, в том числе и служебных документов работниками НАБУ третьим лицам.