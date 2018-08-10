НАБУ розслідує 683 справи, збитки від яких складають майже 197 млрд гривень

НАБУ вдалося відшкодувати державі близько 360 млн гривень від припинення корупційних злочинів

Детективи Національного антикорупційного бюро станом на серпень 2018 року розслідують 683 кримінальні провадження, збитки у справах становлять майже 197 млрд гривень. Про це свідчить звіт діяльності бюро за перше півріччя, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідно до документу, загальні збитки від корупційних злочинів складають близько 196,6 мільярдів гривень. При цьому вказано, що детективам НАБУ вдалося відшкодувати державі близько 360 мільйонів гривень від припинення корупційних злочинів.

У справах НАБУ зараз фігурує 163 підозрюваних і 227 обвинувачених людей. Щодо 19 людей вже є обвинувальні вироки суду, але здебільшого ці люди пішли на угоду зі слідством.

Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник заявив, що під час проведення конкурсу на посади суддів до Вищого антикорупційний суд України (ВАКС) можливий тиск на кандидатів.

Як писало РБК-Україна, Спеціалізована антикорупційна прокуратура стурбована систематичним розголошенням відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування, у кримінальних процесах НАБУ. Зазначалося, що були встановлені непоодинокі факти передачі інформації, в тому числі і службових документів працівниками НАБУ третім особам.