НАБУ завершило расследование "газового дела" Онищенко

Онищенко подозревают в организации хищения госсредств при добыче и продаже газа

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование так называемого "газового дела" нардепа Александра Онищенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сообщается, что детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко, который подозревается в организации коррупционной схемы по хищению госсредств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей". Поскольку Онищенко находится за пределами Украины, о завершении расследования сообщили его адвокатам. По тем же причинам о процессуальном действии сообщили и соучастнику коррупционной схемы - финансовому директору компаний, подконтрольных Онищенко.

"Сейчас подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После чего будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля НАБУ в очередной раз вызвало Онищенко на допрос в качестве подозреваемого.

По версии НАБУ, Онищенко руководил преступной организацией, участники которой с января 2013 года по июнь 2016 завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа. В результате таких действий "Укргаздобыче" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

Всего следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них сотрудники "Укргаздобычи", юрист, финансисты, руководители компаний и другие. В рамках расследования восемь подозреваемых признали вину и заключили соглашения со следствием. Расследование в отношении еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и Онищенко, находятся в розыске.