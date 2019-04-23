ГБР проводит следственные действия в НАБУ

Государственное бюро расследований проводит следственные действия в здании Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщают в НАБУ источники РБК-Украина.

В НАБУ подтвердили РБК-Украина, что в здании ГБР проводит следственное действие. В ГБР не объясняют, по какому делу.

"ГБР проводит следственное действие. Поэтому они могут комментировать. Мы не можем. Они же расследование осуществляют", - сообщили в НАБУ.

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