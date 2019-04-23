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ДБР проводить слідчі дії у НАБУ


ДБР не пояснює, по якій справі проводяться слідчі дії

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в будівлі Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляють у НАБУ джерела РБК-Україна.

У НАБУ підтвердили РБК-Україна, що у їх будівлі ДБР проводить слідчу дію.

"ДБР проводить слідчу дію. То вони можуть коментувати. Ми не можемо. Вони ж розслідування здійснюють", - повідомили в НАБУ.

У НАБУ підтвердили, що обшуки проходять по справі корупції в "Укроборонпромі". Зокрема, є ухвала суду. Однак, в ДБР не пояснюють, по якій справі проводять слідчі дії.

"Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000512 від 05.03.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться в ухвалі суду.

Сьогодні повідомлялось, що Печерський суд дав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до документів Національного антикорупційного бюро України, що стосуються Євгена Шевченка, одного з фігурантів розслідування журналістів "Наші гроші" про корупцію в оборонній сфері.

Також слідчі ДБР перевіряють можливі зловживання НАБУ під час слідства в кримінальному провадженні щодо поставок далекомірів на Харківський бронетанковий завод, до яких може бути причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

Раніше в розслідуванні журналістки "Наші гроші" Лесі Іванової говорилося про те, що нинішній директор "Укроборонпром" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.

Додамо, раніше НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради та інших злочинів співробітників ДБР.

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