НАБУ проводит обыски в Окружном админсуде Киева. Замешан родственник Вовка

Сообщается, что антикоррупционные органы разоблачили "на горячем" двух адвокатов. По данным следствия, они за 100 000 долларов обещали через главу ОАСК Павла Вовка решить вопрос с одним из судей, чтобы тот вынес нужное решение по иску предприятия.

"Детективы НАБУ проводят обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником главы ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем разгласить учитывая тайну следствия", - говорится в сообщении.

Информацию об обысках подтверждает и сам Павел Вовк. В то же время он не говорит о том, что в деле фигурирует его близкий родственник. По информации бывшего нардепа Сергея Лещенко, этим разоблаченным адвокатом является брат Вовка Юрий Зонтов.