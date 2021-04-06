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НАБУ проводит обыски в Окружном админсуде Киева. Замешан родственник Вовка

Автор: РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит новые обыски в Окружном административном суде Киева. На этот раз обыски связаны с близким родственником главы суда Павла Вовка.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Сообщается, что антикоррупционные органы разоблачили "на горячем" двух адвокатов. По данным следствия, они за 100 000 долларов обещали через главу ОАСК Павла Вовка решить вопрос с одним из судей, чтобы тот вынес нужное решение по иску предприятия.

"Детективы НАБУ проводят обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником главы ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем разгласить учитывая тайну следствия", - говорится в сообщении.

Информацию об обысках подтверждает и сам Павел Вовк. В то же время он не говорит о том, что в деле фигурирует его близкий родственник. По информации бывшего нардепа Сергея Лещенко, этим разоблаченным адвокатом является брат Вовка Юрий Зонтов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что антикоррупционные органы завершили расследование в отношении Вовка и других судей ОАСК, которых подозревают в злоупотреблениях и попытке захвата власти.

Суд по этому делу разрешил принудительный привод Вовка на избрание меры пресечения, но его не могут доставить на заседание из-за судейского иммунитета.

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