НАБУ проводить обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Причетний родич Вовка

Повідомляється, що антикорупційні органи викрили "на гарячому" двох адвокатів. За даними слідства, вони за 100 000 доларів обіцяли через голову ОАСК Павла Вовка вирішити питання з одним із суддів, щоб той виніс потрібне рішення за позовом підприємства.

"Детективи НАБУ проводять обшуки в приміщенні суду за місцем проживання адвокатів. Один з них є близьким родичем глави ОАСК. Наразі це вся інформація, яку ми можемо розголосити огляду на таємницю слідства", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про обшуки підтверджує і сам Павло Вовк. У той же час він не говорить про те, що у справі фігурує його близький родич. За інформацією колишнього нардепа Сергія Лещенка, цим викритим адвокатом є брат Вовка Юрій Зонтов.