НАБУ проводит обыски в Хозяйственном суде Ивано-Франковской области

Судью Хозяйственного суда Ивано-Франковской области задержали на взятке в 5 тыс. евро

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в Хозяйственном суде Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках расследования дела о получении 5 тысяч евро взятки одним из судей этого суда. Так, 7 августа 2018 года судья был задержан сразу после получения 3000 евро - части от оговоренной суммы - от местного жителя.

"По данным следствия, общая сумма полученной служителем Фемиды неправомерной выгоды составляет 5000 евро. Судья взял эти средства в обмен на обещание не менять арбитражного управляющего в хозяйственном деле о банкротстве предприятия, что находится у него на рассмотрении", - уточнили в НАБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом). Также происходят обыски по месту жительства судьи.

Фото: задержанный судья ( ssu.gov.ua)

Напомним, как сообщала 7 августа Служба безопасности Украины, в городе Ивано-Франковск сотрудники разоблачили судью на взятке в размере 5 тыс. евро. Также 7 августа в Коломые Ивано-Франковской области задержали местного прокурора за вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 долларов.