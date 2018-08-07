В Ивано-Франковской области на взятке задержали прокурора

Прокурор Коломыйской местной прокуратуры разоблачен на получении взятки

В Коломые Ивано-Франковской области задержали местного прокурора за вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Следователи СБУ совместно с Управлением защиты экономики в Ивано-Франковской области установили, что прокурор Коломыйской местной прокуратуры требовал от отца обвиняемой в уголовном производстве предоставить ему неправомерную выгоду в размере 300 долларов. За это он обещал посодействовать в решении вопроса о назначении наказания, которое не связано с реальным лишением свободы.

После получения прокурором неправомерной выгоды в размере 300 долларов, он был задержан правоохранителями.

Прокурору инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 368 (получение взятки). Продолжаются следственные и процессуальные действия.

Напомним, в Хмельницкой области задержали руководителя вуза, который требовал деньги с абитуриентки за поступление. Руководитель требовал у абитуриентки за "решение" его вопроса 9 тыс. гривен.