НАБУ проводить обшуки в Господарському суді Івано-Франківської області

Суддю Господарського суду Івано-Франківської області затримали на хабарі у 5 тис. євро

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять обшуки у Господарському суді Івано-Франківської області. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що слідчі дії проводяться у рамках розслідування справи щодо одержання 5 тисяч євро хабара одним із суддів цього суду. Так, 7 серпня 2018 року суддю було затримано одразу після отримання 3000 євро - частини від обумовленої суми - від місцевого мешканця.

"За даними слідства, загальна сума отриманої служителем Феміди неправомірної вигоди становить 5000 євро. Суддя взяв ці кошти в обмін на обіцянку не змінювати арбітражного керуючого у господарській справі про банкрутство підприємства, що перебуває у нього на розгляді", - уточнили в НАБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Також відбуваються обшуки за місцем проживання судді.

Фото: затриманий суддя ( ssu.gov.ua)

Нагадаємо, як повідомляла 7 серпня Служба безпеки України, у місті Івано-Франківськ співробітники викрили суддю на хабарі у розмірі 5 тис. євро. Також 7 серпня у Коломиї Івано-Франківської області було затримано місцевого прокурора за вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів.