В Івано-Франківську викрили суддю на хабарі у 5 тис. євро

Суддя вимагав хабара за безперешкодний розгляд господарської справи щодо банкрутства підприємства

У місті Івано-Франківськ співробітники Служби безпеки України разом Національним антикорупційним бюро викрили суддю на хабарі у розмірі 5 тис. євро. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, суддя вимагав від керівника комерційної структури 5 тис. євро за безперешкодний розгляд господарської справи щодо банкрутства підприємства.

"Оперативники спецслужби затримали суддю в одному із розважальних закладів обласного центру під час одержання всієї суми неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Фото: затриманий

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що сьогодні у Коломиї Івано-Франківської області було затримано місцевого прокурора за вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів. За це він обіцяв посприяти у вирішенні питання про призначення покарання, яке не пов'язане з реальним позбавленням волі. Прокурору інкримінують злочин за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара).